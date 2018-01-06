Объявлен следующий соперник Емельяненко-младшего

Следующим соперником российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко станет поляк Шимон Байор (Szymon Bajor). Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам польский спортсмен.

«4 марта, город Самара, турнир "Битва на Волге", я буду драться с Александром Владимировичем Емельяненко», — написал он.