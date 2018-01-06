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Объявлен следующий соперник Емельяненко-младшего
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Объявлен следующий соперник Емельяненко-младшего 

Lenta.ru 6 января 2018
Фото: РИА Новости
Следующим соперником российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко станет поляк Шимон Байор (Szymon Bajor). Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам польский спортсмен.
«4 марта, город Самара, турнир "Битва на Волге", я буду драться с Александром Владимировичем Емельяненко», — написал он.
В активе 29-летнего Байора 17 побед и 7 поражений. Свой крайний бой он провел в августе, победив на турнире «ПЛОТФОРМА S-70», проходившем в Сочи, спортсмена из Узбекистана Александра Столярова.
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