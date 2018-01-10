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Команда Лобова отказалась от боя против Магомедшарипова
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Команда российского бойца Лобова отказалась от боя против Магомедшарипова 

ТАСС 10 января 2018
Фото: Reuters
Команда российского бойца Артема Лобова, выступающего в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), отказалась от поединка против соотечественника Забита Магомедшарипова. Об этом ТАСС сообщил менеджер Магомедшарипова Ризван Магомедов.
"Забит ориентировочно проведет бой в апреле. Мы хотели, он [Лобов] согласен. Но его команда отказалась", — сказал Магомедов.
Лобов является другом и партнером по команде чемпиона UFC ирландца Конора Макгрегора. Всего на его счету 13 побед и 14 поражений в ММА.
На счету Магомедшарипова, который дебютировал в UFC в 2017 году, 14 побед и одно поражение.
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