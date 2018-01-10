Команда Лобова отказалась от боя против Магомедшарипова

Команда российского бойца Лобова отказалась от боя против Магомедшарипова

"Забит ориентировочно проведет бой в апреле. Мы хотели, он [Лобов] согласен. Но его команда отказалась", — сказал Магомедов. Команда российского бойца Артема Лобова , выступающего в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), отказалась от поединка против соотечественника Забита Магомедшарипова . Об этом ТАСС сообщил менеджер Магомедшарипова Ризван Магомедов.

Лобов является другом и партнером по команде чемпиона UFC ирландца Конора Макгрегора . Всего на его счету 13 побед и 14 поражений в ММА.

На счету Магомедшарипова, который дебютировал в UFC в 2017 году, 14 побед и одно поражение.