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Барбоза объяснил поражение от Нурмагомедова
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Барбоза объяснил поражение от Нурмагомедова 

Lenta.ru 11 января 2018
Фото: John Locher / AP
Бразильский боец смешанного стиля Эдсон Барбоза назвал причины поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Слова бразильца приводит MMA Fighting.
«Я стал играть по правилам Нурмагомедова и поплатился за это. Если честно, не ожидал, что он сразу начнет меня поджимать. В прошлых боях Хабиб постоянно отступал перед тем, как выполнять тейкдауны. К такому поведению я был готов, но он избрал другую тактику и смог меня удивить. Несмотря ни на что, я верил в себя до конца. Говорил себе: «"Брат, если он даст мне шанс, я закончу бой"», — сказал Барбоза.
31 декабря Нурмагомедов одержал победу над бразильцем Барбозой на турнире UFC в Лас-Вегасе. Он владел преимуществом на протяжении всего поединка и выиграл единогласным решением судей.
На счету 29-летнего россиянина стало 25 побед в 25 боях. Бразилец проиграл в пятый раз в карьере, также в его активе 19 побед.
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