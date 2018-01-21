Миочич защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Стипе Миочич защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе (до 120 кг), одолев камерунца Франсиса Нганну по очкам — 50-44, 50-44, 50-44.

Поединок состоялся в рамках шоу UFC 220 в Бостоне на арене TD Garden.

Миочич выдержал стартовый натиск претендента, которого букмекеры считали фаворитом, не дав тому использовать коронный нокаутирующий удар.

В дальнейшем американец успешно переводил схватку в партер и выматывал соперника борьбой. Несмотря на большие ожидания от боя, серьезной конкуренции не получилось. С середины дистанции схватка приобрела односторонний характер.

Нганну дважды спасал гонг от удушающего приема Миочича.