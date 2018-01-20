Чемпион UFC отказался бросать работу пожарного

«Стипе работает пожарным. Он часто рассказывает о своей работе, о том, как они спасают людей, как оказывают первую помощь попавшему в автокатастрофу, как спасали наркоманов от передозировки. Постоянно бывало, что он приходил на тренировку в униформе — после смены или перед сменой», — заявил Локтев. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе (до 120 килограммов) Стипе Миочич не собирается бросать работу пожарного из-за спортивной карьеры. Об этом «Матч ТВ» рассказал спарринг-партнер спортсмена Арман Локтев.

По словам бойца, Миочич работает пожарным один раз в неделю и планирует делать это дальше.

«В жизни он очень добрый и простой человек, со всеми запросто общается. Деньги и известность его вообще никак не изменили», — добавил он.

35-летний Миочич уже дважды защищал чемпионский титул UFC. В мае 2017 года он нокаутировал бразильца Джуниора Дос Сантоса на прошедшем в Далласе шоу UFC 211. Всего в активе американца 17 побед и два поражения.