Александр Емельяненко присоединился к «Putin Team» 

Российский боец Александр Емельяненко присоединился к общественному движению «Команда Путина».
«Федерация смешанного боевого единоборства ММА Самарской области, при поддержке Главы Чеченской республики, Героя России Рамзана Кадырова с гордостью представляют Вам грандиозное спортивное событие: международный турнир по ММА «Битва на Волге» в поддержку Президента России, национального лидера Владимира Владимировича Путина. Мы присоединяемся к #PUTINTEAM», — написал в своем Инстаграм Емельяненко.
Напомним, общественное движение в поддержку президента России организовал форвард ХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
Добавим, что 4 марта в Самаре Емельяненко проведет поединок против поляка Шимона Байора.