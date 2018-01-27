Нурмагомедов прокомментировал ориентацию Роналду

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал, что дружит с нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Нурмагомедов был приглашен на матч этой команды с «Реалом Сосьедад», который пройдет 10 февраля. Видео с интервью с Нурмагомедовым было опубликовано на YouTube-канале «Россия-24». По словам спортсмена, знакомство с Роналду состоялось в Instagram.

«Три дня назад я с ним общался, и вчера мне написали с официальной страницы "Реала". Они хотят меня пригласить 10 февраля в Мадрид на матч с "Реал Сосьедадом". Сейчас я думаю, может, полечу туда, а оттуда уже на подготовку к бою с Тони Фергюсоном в Америку», — сообщил Нурмагомедов.

Говорить о сексуальной ориентации Криштиану Роналду он не захотел, предложив перейти к другому вопросу.

«Ты мне уже становишься неприятен», — заявил он журналисту.

И тот, отметив, что сменить тему будет явно безопаснее, заговорил о другом.

Нурмагомедов рассказал, что до сих пор не может привыкнуть к своей популярности, но после истории в магазине Reebok, куда на встречу с ним пришло несколько тысяч человек и в итоге сломали витрину, передвигается с охраной во избежание инцидентов. Он также поделился тем, что во время нередких перелетов его, как правило, одолевают пассажиры самолетов, которые хотят обязательно с ним сфотографироваться.

7 апреля в Нью-Йорке россиянина ждет бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Нурмагомедов проведет бой с Фергюсоном.