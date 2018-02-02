Новый бой года: Макгрегор выбрал Мейвезера

Знаменитый боец ММА Конор Макгрегор, единственный в истории, кто владел чемпионскими титулами UFC в двух категориях одновременно, назвал имена своих возможных соперников по следующим поединкам. Самая желаемая цель ирландца — Флойд Мейвезер, с которым они провели бой по правилам бокса в августе прошлого года.

Это событие имело исключительный коммерческий успех, а сами участники заработали рекордные гонорары: свыше $300 млн для американца и порядка $100 млн Макгрегору.

«Я побывал «в гостях» у Флойда, так пусть он совершит ответный визит, — заявил Макгрегор в интервью mmajunkie.com. — Раньше никто не предполагал, что реален наш бой в боксе. Все получилось. Почему бы теперь не снять вторую серию? Шанс есть, да и сам Мейвезер, мне кажется, этого хочет. Будет устойчивое желание с его стороны — бой состоится. Обещаю». В тот раз боец ММА ничего не смог противопоставить непобежденному Мейвезеру в его виде спорта и теперь пытается заманить соперника в свой.

Кажется, что соответствующие намерения у «той стороны» действительно есть. В последнее время в официальном «Инстаграме» Мейвезера все чаще публикуются сюжеты о его тренировках в октагоне.

«Теперь его черед, — подчеркнул Конор. — Конечно, в клетке я буду делать с ним все, что захочу. Но одновременно и стану уважать его за смелый поступок». По мнению Макгрегора, 40-летний американец «будет всю жизнь жалеть», если не выступит по правилам ММА — поскольку сам ирландец смело пришел в бокс.

Между тем Макгрегор не собирается зацикливаться на одном Мейвезере. В его рукаве сразу несколько вариантов «В» — на случай, если договориться насчет самого аппетитного в маркетинговом плане поединка все-таки не удастся.

«Есть временный чемпион в легком весе, есть небитый дагестанец и, возможно, большое шоу в России. Конечно, трилогию с Диасом исключать тоже нельзя», — констатировал Макгрегор. Итак, в списке ирландца — обладатель временного титула в легком весе (до 70 кг) Тони Фергюсон , россиянин Хабиб Нурмагомедов и Нейт Диас , с которым они обменялись победами в 2016 году.

Действительно, UFC уже оглашала планы провести в нашей стране один из своих турниров в текущем году. Что же касается Фергюсона и Нурмагомедова, то 7 апреля они должны подраться на крупном шоу UFC 223 в Нью-Йорке. То есть, оба в обозримом будущем заняты. При этом россиянин недавно дал понять, что отныне не заинтересован в поединке против Макгрегора, и тому придется «побегать» за ним, чтобы получить бой.

«Флойд вышел на публику с видео, где он заходит в клетку для ММА. Зачем ему снова возвращать свое имя в заголовки СМИ? Я знаю ответ и вам скажу: Флойд будет снова драться. У него нет выбора. Думаю, он снова проведет бой с Конором», — поделился предположениями спортсмен. Известный боец Чейл Соннен не сомневается, что Мейвезер сейчас заигрывает с публикой, но скоро окончательно «созреет» для громкого заявления.

Славящийся буйным нравом и склонностью к различного рода авантюрам ирландец регулярно попадает в переделки. За последний год он устроил вакханалию на турнире организации Bellator, который посетил в качестве зрителя, крушил гостиничные номера, напивался, проводил время в обществе дам легкого поведения, несмотря на наличие супруги и маленького ребенка, наконец, крупно поссорился с мафией, избив криминального авторитета в дублинском пабе.

Но самое опасное, Макгрегор позволяет себе оскорбительные выпады в адрес «отца» UFC, одного из самых успешных спортивных менеджеров современности Даны Уайта.

Тот, сам далеко не пай-мальчик, пока что терпит выходки своей главной суперзвезды, надеясь извлечь еще больше выгоды. Но каждому терпению однажды приходит конец. Уайт уже как-то намекал, что если Макгрегор не угомонится, возможно, больше никогда не получит приглашения в UFC.

Добавим, что неопределенным остается статус полноценного чемпионского титула в легком весе. В середине января проходила информация о том, что Конор якобы был лишен его из-за низкой соревновательной активности (в предыдущий раз ирландец выходил в октагон аж в ноябре 2016-го, когда победил Эдди Алвареса). Пояс может быть выставлен на кон поединка Фергюсон — Нурмагомедов вместо временного, но это пока еще, вроде бы, неточно.