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Чемпион UFC хотел отрезать ногу для участия в поединке
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Чемпион UFC собирался отрезать ногу для участия в поединке 

Lenta.ru 5 февраля 2018
Фото: Reuters
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Макс Холлоуэй прокомментировал в Twitter-аккаунте отмену ближайшего поединка с Фрэнки Эдгаром.
«Я спрашивал врача, могу ли я отрезать свою ногу и провести поединок одноногим, но мне ответили, что обстоятельства несколько иные. Очень жаль, ведь множество болельщиков собиралось поехать на этот бой», — написал Холлоуэй.
Боец также рассказал, что надеется перенести дату поединка.
Титульный бой между Холлоуэем и Эдгаром на турнире UFC 222.должен был состояться 3 марта, однако американец был вынужден отменить его из-за травмы ноги. Портал mmafightig сообщил, что UFC не хочет снимать Эдгара с турнира. Вследствие этого Холлоуэя может заменить боец Брайан Ортега.
Холлоуэй завоевал титул чемпиона в полулегком весе в июне 2017. Боец победил бразильца Жозе Альдо техническим нокаутом в третьем раунде. Всего спортсмен провел 22 боя по правилам ММА, одержав 19 побед при трех поражениях.
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