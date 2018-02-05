Чемпион UFC хотел отрезать ногу для участия в поединке

Чемпион UFC собирался отрезать ногу для участия в поединке

«Я спрашивал врача, могу ли я отрезать свою ногу и провести поединок одноногим, но мне ответили, что обстоятельства несколько иные. Очень жаль, ведь множество болельщиков собиралось поехать на этот бой», — написал Холлоуэй. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Макс Холлоуэй прокомментировал в Twitter-аккаунте отмену ближайшего поединка с Фрэнки Эдгаром.

Боец также рассказал, что надеется перенести дату поединка.

Титульный бой между Холлоуэем и Эдгаром на турнире UFC 222.должен был состояться 3 марта, однако американец был вынужден отменить его из-за травмы ноги. Портал mmafightig сообщил, что UFC не хочет снимать Эдгара с турнира. Вследствие этого Холлоуэя может заменить боец Брайан Ортега.