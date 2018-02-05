Российский боец Штырков проведет следующий бой с поляком Лазарсом в Челябинске

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Боец Нурмагомедов считает, что его поединок с Фергюсоном будет самым важным в истории UFC

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