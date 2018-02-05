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Штырков проведет следующий бой с поляком Лазарсом
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Российский боец Штырков проведет следующий бой с поляком Лазарсом в Челябинске 

ТАСС 5 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля Иван Штырков, выступающий в полутяжелой весовой категории (до 93 кг), проведет поединок с поляком Марчином Лазарсом в Челябинске 24 февраля. Об этом в понедельник ТАСС сообщил исполнительный директор RCC Boxing Promotion Алексей Титов.
"Контракт был подписан с поляком Марчином Лазарсом", — сказал он.
Поединок Штырков — Лазарс станет главным боем вечера в Челябинске.
"Помимо главного события, на файткарде шоу еще восемь поединков по правилам смешанных единоборств в различных весовых категориях: от легчайшего до среднего веса. Кроме сугубо российских противостояний, будут также поединки c участием бойцов из Бразилии, Греции и Франции. В со-главном событии вечера в рамках среднего веса россиянин Михаил Рагозин сразится с уже известным публике французом конголезского происхождения и экс-чемпионом Bellator Кристианом М’Пумбу", — пояснили в пресс-службе компании.
Штырков является двукратным бронзовым призером чемпионата России по боевому самбо. В боях по правилам ММА россиянин побеждал таких известных бойцов, как бразилец Антонио Бигфут Силва, американцы Джефф Монсон и Рикко Родригес, англичанин Филипп де Фрис, а также японец Сатоси Исии. Всего в его активе 12 побед (из них девять досрочно) и ни одного поражения. У поляка 11 побед и 5 поражений.
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