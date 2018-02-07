Нурмагомедов: выйду на бой с Фергюсоном как на смерть 

"Но, когда я схвачу его тонкую модельную талию, едва ли он сможет что-то сделать. Многие говорят, что он хорош в партере, у него опасные локти и так далее. Но и я могу продемонстрировать много вещей, которых еще никто не видел. Это и делает наше противостояние интересным.

Я сам никак не могу этого дождаться. Постараюсь поскорее закончить тренировки, добиться нужного веса и, как говорится, размазать его", — добавил Нурмагомедов.

Также россиянин отметил, что никакой недооценки соперника у него нет.