Нурмагомедов: выйду на бой с Фергюсоном как на смерть 

Российский боец смешанного стиля (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал об ожиданиях поединка с американцем Тони Фергюсоном за титул чемпиона.
"Для меня это интересно. На бой с ним выйду как на смерть. У меня нет другого выхода. Этот бой покажет, кто из нас лучший", — цитирует Нурмагомедова газета "Известия".
Также россиянин отметил, что никакой недооценки соперника у него нет.
"Но, когда я схвачу его тонкую модельную талию, едва ли он сможет что-то сделать. Многие говорят, что он хорош в партере, у него опасные локти и так далее. Но и я могу продемонстрировать много вещей, которых еще никто не видел. Это и делает наше противостояние интересным.
Я сам никак не могу этого дождаться. Постараюсь поскорее закончить тренировки, добиться нужного веса и, как говорится, размазать его", — добавил Нурмагомедов.
Поединок состоится 7 апреля в Нью-Йорке.
Ранее Нурмагомедов рассказал об отношениях с президентом UFC Дэйной Уайтом.