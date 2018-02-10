Мэйуэзер согласился на бой с Макгрегором по правилам ММА 

Глава UFC Дэйна Уайт, что американец изначально согласился на два боя с Макгрегором, по правилам бокса и ММА.
Чемпион мира по боксу Флойд Мэйуэзер согласился выйти на поединок по правилам смешанных единоборств (ММА) против ирландского бойца, чемпиона UFC Конора Макгрегора.
Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт, пишет Worldboxingnews.com. Сообщается, что Флойд еще до первой встречи с Конором на ринге сказал, что проведет с ним два боя, в боксе и MMA.
В августе прошлого года Мэйуэзер и Макгрегор провели поединок по правилам бокса в Лас-Вегасе. Флойд победил ирландца в десятом раунде техническим нокаутом. Всего американский боксер одержал 50 побед из 50 боев на профессиональном ринге, из них 27 — нокаутом.40-летний боксер входит в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes.