Мэйуэзер согласился на бой с Макгрегором по правилам ММА

Глава UFC Дэйна Уайт, что американец изначально согласился на два боя с Макгрегором , по правилам бокса и ММА.

Чемпион мира по боксу Флойд Мэйуэзер согласился выйти на поединок по правилам смешанных единоборств (ММА) против ирландского бойца, чемпиона UFC Конора Макгрегора.

Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт, пишет Worldboxingnews.com. Сообщается, что Флойд еще до первой встречи с Конором на ринге сказал, что проведет с ним два боя, в боксе и MMA.