Ещё
Дагестанский силач сплел из железных прутьев подарок Нурмагомедову
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дагестанский силач сплел из железных прутьев подарок Нурмагомедову 

«Это Кавказ» 12 февраля 2018
Житель Дагестана Омар Ханапиев, известный своими уникальными силовыми способностями, сплел руками из железных прутьев подарок для своего земляка, бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова.
Созданный им арт-объект включает сделанную из прутьев надпись, отображающую имя бойца, изображение головы орла (намек на прозвище бойца), пояса UFC, а также имя Всевышнего, сообщается на странице Минспорта Дагестана в Instagram.
«Подарок дагестанскому бойцу Омар Ханапиев планирует вручить после чемпионского боя Хабиба с американцем Тони Фергюсоном, который состоится 7 апреля в Бруклине», — говорится в сообщении.
Напомним, что сам Хабиб Нурмагомедов занят написанием книги о своей жизни. Название для нее он предложил выбрать своим поклонникам. «Победители в числе прочего получат от меня iPhone 10, эксклюзивную спортивную экипировку, знаменитую папаху и много чего другого», — пообещал Нурмагомедов.
«Это Кавказ»: последние новости
В одном из аулов Карачаево-Черкесии открыли спорткомплекс Узбекский футболист Хамдамов подписал контракт с «Анжи» Первые секции по хоккею и фигурному катанию откроются в Ставрополе до конца года
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение