Дагестанский силач сплел из железных прутьев подарок Нурмагомедову

Житель Дагестана Омар Ханапиев , известный своими уникальными силовыми способностями, сплел руками из железных прутьев подарок для своего земляка, бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова

Созданный им арт-объект включает сделанную из прутьев надпись, отображающую имя бойца, изображение головы орла (намек на прозвище бойца), пояса UFC, а также имя Всевышнего, сообщается на странице Минспорта Дагестана в Instagram.

«Подарок дагестанскому бойцу Омар Ханапиев планирует вручить после чемпионского боя Хабиба с американцем Тони Фергюсоном, который состоится 7 апреля в Бруклине», — говорится в сообщении.

Напомним, что сам Хабиб Нурмагомедов занят написанием книги о своей жизни. Название для нее он предложил выбрать своим поклонникам. «Победители в числе прочего получат от меня iPhone 10, эксклюзивную спортивную экипировку, знаменитую папаху и много чего другого», — пообещал Нурмагомедов.