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Боец Харитонов заявил, что не будет проводить поединок с Минаковым
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Боец Харитонов заявил, что не будет проводить поединок с Минаковым 

ТАСС 12 февраля 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российский боец ММА Сергей Харитонов не будет проводить поединок против соотечественника Виталия Минакова на турнире Fight Nights в Нижневартовске. Об этом говорится в заявлении Харитонова, которое поступило в распоряжение ТАСС.
Ранее сообщалось, что бой Харитонов — Минаков запланирован на май.
"Никакого боя не будет, — сказал Харитонов. — Сейчас — это лишь пиар для организаторов, которые хотели этим боем привлечь к себе внимание. Здесь в России, конечно, отдаю предпочтение иностранцам, если будут достойные бойцы из России, то почему бы и нет. Но я не хочу отвечать на теорию".
Также Харитонов сообщил, что его следующий бой в организации Bellator пройдет в мае. Ближайший поединок россиянин проведет 26 февраля в Екатеринбурге против американца Джоуи Белтрана на турнире организации RCC 1 — Russian Cagefighting Championship.
Всего в активе Харитонова 26 побед и шесть поражений в ММА.
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