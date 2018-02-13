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Менеджер Джонса: Джон на 95 процентов подерется в этом году
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Менеджер Джонса: Джон на 95 процентов подерется в этом году 

Советский спорт 13 февраля 2018
Фото: Советский спорт
Напомним, Джонс был лишен титула после проваленного допинг-теста, который состоялся по окончании боя против Даниэля Кормье.
Хабиб встретился с Роналду, а Сафаров проиграл в UFC. Неделя ММА  "Думаю, к концу месяца мы разъясним проблем. У нас будет слушание с Атлетической Комиссией и мы надеемся завершить расследование с USADA. Я предполагаю, что к концу марта мы со всем этим разберемся и будем иметь представление о дальнейшем развитии дел. Я бы сказал, что Джонс подерется в 2018-м году на 95 процентов.
Если USADA является уважаемой организацией, какой я ее и считаю, и они соберут всю информацию, все интервью, все, что они видели, то они знают, что Джон Джонс не нарушал правила и он не принимал умышленно никакие вещества", — заявил Малки Кава, чьи слова приводит VMMA.
Подробности, комментарии и развитие темы — в телеграм-канале «Советского спорта»
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