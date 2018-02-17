Магомедов и Тухугов вернутся в UFC не раньше осени

Российские бойцы UFC Руслан Магомедов Зубайра Тухугов смогут вернуться к участию в турнире не ранее осени 2018 года, из-за того что были дисквалифицированы на два года за допинг.

По информации инсайдеров, дисквалифицировала бойцов USADA из-за того, что в допинг-пробах обоих спортсменов были найдены следы остарина. Поскольку на время расследования спортсмены были отстранены от участия в боях, их дисквалификация, по большей части, уже прошла и они смогут вернуться в октагон с сентября.

Официального подтверждения дисквалификации и возвращения бойцов в UFC пока не последовало.