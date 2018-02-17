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Магомедов и Тухугов вернутся в UFC не раньше осени
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Магомедов и Тухугов вернутся в UFC не раньше осени 

Чемпионат.com 17 февраля 2018
Фото: Советский спорт
Российские бойцы UFC Руслан Магомедов и Зубайра Тухугов смогут вернуться к участию в турнире не ранее осени 2018 года, из-за того что были дисквалифицированы на два года за допинг.
По информации инсайдеров, дисквалифицировала бойцов USADA из-за того, что в допинг-пробах обоих спортсменов были найдены следы остарина. Поскольку на время расследования спортсмены были отстранены от участия в боях, их дисквалификация, по большей части, уже прошла и они смогут вернуться в октагон с сентября.
Официального подтверждения дисквалификации и возвращения бойцов в UFC пока не последовало.
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