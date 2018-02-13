M-1 Challenge 88. Петров сразится против Шабадаша 

Турнир M-1 Challenge 88, который пройдет 22 февраля в СК «Олимпийский» (Москва), откроет бой между Петром Петровым (Болгария, 3-0) и Вадимом Шабадашем (Украина, 6-2).
Болгарский боец Петр Петров не так давно дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах, однако во всех трех своих боях одержал победы в первом же раунде. В дебютном его поединке соперник улетел в нокаут уже на 24-й секунде боя, два последующих были вынуждены сдаться от болевых и удушающих приемов. Столь стремительное уничтожение оппонентов привлекло к бойцу внимание скаутов и теперь он получил приглашение дебютировать в M-1 Challenge.
Чемпион Украины по смешанным боевым единоборствам и фрифайту Вадим Шабадаш впервые выступил в рейдже M-1 Challenge на турнире в Казани, где он в красивом и упорном бою одолел местного спортсмена Кирилла Кузьмина, после чего на турнире MMA Pro Ukraine победил удушающим приемом опытнейшего Юрия Горбенко.
Файткард турнира
Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе Раул Тутараули (Грузия), 18-3 — Дамир Исмагулов (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 14-2 Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в легчайшем весе Сергей Морозов (Казахстан), 10-3 — Мовсар Евлоев (Республика Ингушетия), 8-0 (До 93 кг), Штефан Пютц (MMA Spirit), 15-3 — Хадис Ибрагимов (Самбо-Питер), 2-0 (До 61,3 кг), Хелитон Дос Сантос Давелла (Бразилия), 15-6-1 — Баир Штепин (Барс), 5-2 (До 84 кг), Джозеф «Leonidas» Хенли (США), 10-3-1 — Валерий «Русский молот» Мясников (Industrials Team), 11-1-2 (До 65,8 кг), Максим Дивнич (Москва), 13-4 — Бусурманкул Абдиаит Уулу (Кыргызстан), 9-2-1 (До 61,3 кг), Сергей Клюев (Сочи Star), 5-0 — Александр Осетров (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 3-0 (До 70,3 кг), Рубенилтон Перейра (Бразилия), 18-5 — Ринат Саякбаев (Кыргызстан), 7-1 (До 84 кг), Талех Наджафзаде (Baku Fighters, Азербайджан), 6-2-1 — Виталий Слипенко (GM Gym и Сечь PRO), 9-1 (Свыше 93 кг), Франк Корц (Германия), 4-4 — Максим Якобюк (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 2-0 (До 91 кг), Петр Петров (Болгария), 3-0 — Вадим Шабадаш (Украина), 6-2