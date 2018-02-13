M-1 Challenge 88. Петров сразится против Шабадаша

Турнир M-1 Challenge 88, который пройдет 22 февраля в СК «Олимпийский» (Москва), откроет бой между Петром Петровым (Болгария, 3-0) и Вадимом Шабадашем (Украина, 6-2).

Болгарский боец Петр Петров не так давно дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах, однако во всех трех своих боях одержал победы в первом же раунде. В дебютном его поединке соперник улетел в нокаут уже на 24-й секунде боя, два последующих были вынуждены сдаться от болевых и удушающих приемов. Столь стремительное уничтожение оппонентов привлекло к бойцу внимание скаутов и теперь он получил приглашение дебютировать в M-1 Challenge.

Чемпион Украины по смешанным боевым единоборствам и фрифайту Вадим Шабадаш впервые выступил в рейдже M-1 Challenge на турнире в Казани, где он в красивом и упорном бою одолел местного спортсмена Кирилла Кузьмина , после чего на турнире MMA Pro Ukraine победил удушающим приемом опытнейшего Юрия Горбенко

Файткард турнира