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Магомедшарипов выступит 7 апреля на турнире UFC 223, где встретится с Бохняком
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Магомедшарипов выступит 7 апреля на турнире UFC 223, где встретится с Бохняком 

Чемпионат.com 17 февраля 2018
Фото: superkarate.ru
Боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий под эгидой UFC, следующий поединок проведёт 7 апреля 2018 года на турнире UFC 223, который состоится в Бруклине (Нью-Йорк, США). Соперником Магомедшарипова станет Кайл Бохняк, об этом сообщил сам россиянин посредством своей страницы в «Инстаграме». Соответствующий пост можно посмотреть в профиле бойца в социальной сети.
Для Магомедшарипова эта встреча станет третьей в UFC, в предыдущих двух он одержал досрочные победы, попутно получив бонусы за лучшие выступления вечера. Что касается Бохняка, то американец успел провести четыре боя в UFC, проиграв и выиграв по два раза. В последнем поединке на турнире UFC 220 он одолел Брэндона Дэвиса.
Напомним, что в главном событии турнира UFC 223 выступит ещё один россиянин. Хабиб Нурмагомедов попробует завоевать звание чемпиона организации в лёгком весе в бою с Тони Фергюсоном.
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