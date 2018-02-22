В UFC хотят организовать бой Макгрегора с победителем поединка Фергюсон — Нурмагомедов

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"Говорят, что переговоры с Конором Макгрегором идут хорошо. Рассматривается проведение двух поединков в 2018 году. Пока что еще ничего не подписано, но говорят, что до этого осталось немного.

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Если бой с Флойдом Мэйвезером и состоится, то по правилам ММА, но я не представляю, чтобы Флойд на это согласился, даже за огромные деньги", — приводит слова Дэйва VMMA.ru.