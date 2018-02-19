Серроне, Льюис, Немков, Багов, Туменов победили в выходные

В минувшие выходные сразу три ведущих промоушена провели турниры. UFC, Bellator, а также ACB порадовали фанатов смешанных единоборств по всему миру захватывающими и бескомпромиссными поединками. Мы же расскажем и разберем наиболее значимые встречи прошедшего уикенда.

Bellator 194 194-й турнир промоушена Скота Кокера вобрал в себя множество интересных противостояний, но особое внимание было приковано к соглавному и главному событиям вечера.

Россиянин Вадим Немков провел свой второй поединок за океаном, встретившись с бывшим чемпионом полутяжелого веса Лиамом Макгири . Со стартового гонга Немков сразу же взял высокий темп, действуя серийными комбинациями и хлесткими лоукиками. В свою очередь представитель Туманного Альбиона никак не мог нащупать нужный темп, раз за разом становясь жертвой резвых выпадов своего визави. Уже к экватору поединка Макгири стал заметно прихрамывать, что побудило Вадима с удвоенной агрессией бить по уязвимой ноге. За минуту до окончания отрезка подопечный Федора Емельяненко нанес решающий удар по голени оппонента, оформив редкий в наши дни технический нокаут лоукиком.

Победа в такой яркой манере может позволить Вадиму Немкову прилично подняться в рейтингах, и рассчитывать на ещё более именитого оппонента в следующем бою.

Кульминацией турнира стал второй поединок гран-при тяжеловесов между Мэттом Митрионом и Роем Нельсоном. Бой проходил в неспешном темпе, где инициатива с каждой минутой меняла своего хозяина. Митрион старался действовать на дистанции, изредка взрываясь точными и внушительными попаданиями. Нельсон же сделал ставку на борьбу, успешно орудуя тейкдаунами и граунд геймом. Каждый из бойцов с переменным успехом осуществлял свой план на бой, так что по истечению трех раундов уверенно назвать имя победителя не представлялось возможным.

По итогу решением большинства судей победа осталась за Митрионом. Эта победа означает для бывшего игрока NFL выход в следующую стадию, в которой его оппонентом станет победитель пары Райан Бэйдер Мухаммед Лаваль . Большая Деревенщина прямо сейчас может отправляться на свое ранчо, его адрес матчмейкеры Bellator по необходимости обязательно сыщут.

ACB 80 Изначально краснодарский турнир ACB 80 должен был возглавить титульный поединок в полусреднем весе Мухаммед Берхамов — Альберт Туменов . Однако чемпион сломал руку в результате чего на смену ему вышел американец На Шон Баррел.

В трехраундовой встрече Туменов не оставил шансов заокеанскому гостю, по всем параметрам переиграв соперника. С большой долей вероятностью Альберт Туменов вновь удостоится титульного шанса.

Во втором по значимости бою сошлись два элитных грэпплера Али Багов и Леонардо Сильва. Этот поединок вызывал интерес не только с точки зрения сочетания стилей, но и весомо влиял на ситуацию в легком дивизионе.

Уроженец Кабардино-Балкарии в тот вечер без особого труда переводил бывшего бойца UFC на канвас, где в течение всех отрезков успешно контролировал. Как итог — победа Багова единогласным решением судей, что означает для него окончательное возвращение в титульную гонку.

UFC Fight Night 126 На турнире в Остине состоялось сразу два больших возвращения. Деррик Льюис эффектно реабилитировался после поражения Марку Ханту , а Дональд Серроне прервал злополучную серию из трех поражений. Бой Деррик Льюис — Марчина Тыбура олицетворял собой настоящую драму. До середины третьего раунда преимущество поляка казалось очевидным, но одна единственная оплошность допущенная на экваторе третьего отрезка стоила ему нокаута от тяжеленного удара с правой. Бомба от Черного Зверя свалила Тыбуру с ног, а своевременное добивание побудило рефери Дэна Мираглиотту остановить встречу.

Теперь Деррик Льюис возвращается на прежние позиции. Теперь в любой момент щедрые матчмейкеры могут порадовать его оппонентом из первой пятерки. Марчин Тыбура не смог реализовать два подаренных ему шанса и теперь отправляется в низы рейтинга.

Серроне никогда в своей богатейшей карьере не проигрывал три поединка подряд, а его соперник Янси Медейрос наоборот вел серию из трех побед. Развязка в этой принципиальной встрече наступила за десять секунд до конца первого раунда, когда Ковбой выстрелом справа заставил гавайца пойти в пляс. Мало кто поверил, что Дональду удастся за оставшиеся жалкие мгновения заработать эту досрочную победу, но явно опущенные руки Медейроса все-таки вынудили Херба Дина зафиксировать капитуляцию гавайца.

Отныне Ковбой снова в деле и уже через месяц или два, мы сможем лицезреть его очередное выступление. Медейрос же не теряет многого от этого поражения и всё еще может бороться за место в топ-15 своего дивизиона.