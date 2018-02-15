Александр Емельяненко и Шимон Байор встретились в Самаре в преддверии мартовской «Битвы на Волге»

4 марта на лед «Лада-Арены» уложат настил и поставят «клетку», в которой пройдут 12 поединков бойцов «на Волге» по правилам ММА. Среди тех, кто выйдет в октагон будет и самый известный самарский боец-ударник, чемпион мира по одной из версий кикбоксинга Шамиль Абасов, которому предстоит бой с Чарльзом Андраде , и другой самарский боец — Александр Солдаткин , соперником которого станет Хусейн Адамов . Организаторы турнира, среди которых федерация смешанных единоборств Самарской области, ввели в программу и женский поединок с участием Златы Шефтор из Йошкар-Олы — она готовится к нему в одном из бойцовских клубов Тольятти. И твердо хочет и победить, и выиграть чемпионский пояс с $5 тысячами. «Сначала турнир задумывался как матчевая встреча по ММА между сборными Самарской области и клуба „Ахмат“, — отметил президент Самарской областной федерации ММА Александр Гурьянов . И напомнил, что в предыдущем подобном матче, проходившем под вывеской „Битва на Волге“-2 самарцы проиграли в общем зачете бойцам из Челябинской области. Но постепенно масштабы турнира разрослись до полноценного и международного вечера ММА, в котором смогут поучаствовать и сильнейшие бойцы Самарской области.

Но все болельщики, собирающиеся посетить этот бойцовский вечер, с нетерпением ждут поединка Александра Емельяненко и польского тяжеловеса Шимона Байона. Победитель этого боя получит пояс чемпиона от промоутерской компании „Битва на Волге“ и $10 тысяч. Поэтому именно им адресовали большинство вопросов болельщики на встрече, прошедшей в одном из ТЦ областной столицы. Любителей смешанных единоборств, среди которых были даже оказавшиеся в Самаре проездом уроженцы Старого Оскола — родного города для Александра Емельяненко, интересовало все: как готовится боец к поединку, сколько жмет от груди, часто ли бывает в Старом Осколе, как проводит день после боя и кто будет его следующим соперником после Тольятти. И вот тут Емельяненко-младший — его старший брат Федор возглавляет Союз ММА России и готовится к очередному бою — заинтриговал, сказав: „Я попросил представителей всех промоутерских организаций не ставить меня на бои с российскими спортсменами. Ведь мы, либо выходцы из одного зала, либо занимаемся у одного тренера. При этом мы окружены сильными бойцами из других стран. И в поединках с ними нам и надо доказывать, что российская школа ММА — лучшая в мире“.

В общем встреча прошла на редкость спокойно и позитивно: бойцам не задавали „острых“ вопросов — самым-самым из них было отношение к решению МОК отстранить олимпийский комитет РФ от участия в зимней Олимпиаде-2018. А те с удовольствием давали автографы и делали селфи. И тут Злата Шефтор дал фору даже Емельяненко — очередь из желающих заиметь фото с симпатичной блондинкой, которая к тому же еще и дерется, была больше, чем к Александру.