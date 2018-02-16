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Федор Емельяненко присоединится к Майку Тайсону в Екатеринбурге
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Федор Емельяненко присоединится к Майку Тайсону в Екатеринбурге 

Уралинформбюро 16 февраля 2018
Фото: Уралинформбюро
На турнире по MMA.
Российский боец ММА Федор Емельяненко приедет в Екатеринбург на турнир по смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship. Бои в клетке пройдут в КРК «Уралец» 25 февраля 2018 года, сообщили "Уралинформбюро" организаторы.
"Последний император" станет гостем турнира по приглашению главы Русской медной компании Игоря Алтушкина. Вместе с Майком Тайсоном, который подтвердил свой визит на Урал, Федор посетит бои в Челябинске и Екатеринбурге, а также побывает в строящейся Академии смешанных единоборств РМК.
В рамках Russian Cagefighting Championship состоятся 15 поединков топовых бойцов из России, Франции, Бразилии, Польши и Украины. В главном бою сойдутся Сергей Харитонов, выступающий в Bellator и M-1 Global, и экс-боец UFC американец Джоуи Бельтран.
Со-главный поединок пройдет между Денисом Гольцовым и болгарином Атанасом Джамбазовым.
Федор Емельяненко провел 42 профессиональных боя и одержал 36 побед. Он является президентом Союза ММА России и членом Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.
Стоит отметить, что в 2012 году Майк Тайсон в интервью MMA Inside рассказал, что Федор является его любимым бойцом — он всегда меньше соперника и всегда выходит победителем. Также легендарный боксер отметил, что Емельяненко дерется ради самого сражения.
Ранее по теме: Майк Тайсон приедет в Екатеринбург в конце февраля
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