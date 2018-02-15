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Рой Нельсон уже решил, что сделает после победы в Гран-при Bellator
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Рой Нельсон уже решил, что сделает после победы в Гран-при Bellator 

Vringe.com 15 февраля 2018
Фото: Vringe.com
41-летний американский тяжеловес Рой «Большая Деревенщина» Нельсон (23-14) не собирается задерживаться в спорте, но последние два года карьеры хочет сделать как насыщенными, так и успешными. Цель Роя на 2018-й год — победа в Гран-при Bellator, которая сделает его чемпионом промоушена в тяжёлом весе, а после этого — несколько защит титула.
При этом Нельсону ещё только предстоит включиться в борьбу за победу в Гран-при — завтра на турнире Bellator 194 в Анкасвилле (США) он проведёт четвертьфинальный бой против Мэтта Митриона (12-5).
« (После победы в Гран-при) Я проведу по крайней мере одну или две защиты, так что это примерно полтора года. По меньшей мере 18 месяцев, но пусть будет два года», — заявил Нельсон в эфире MMA Hour.
Источник: FightTime
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