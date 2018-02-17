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Туменов победил Баррелла и другие результаты ACB 80 в Краснодаре
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Туменов победил Баррелла и другие результаты ACB 80 в Краснодаре 

Vringe.com 17 февраля 2018
Фото: Vringe.com
Краснодар, Россия. Бывший боец полусреднего дивизиона UFC россиянин Альберт Туменов (19-4) одержал победу над американцем Нашоном Барреллом (15-9) в главном поединке турнира ACB 80. 3-раундовое противостояние завершилось единогласным вердиктом в пользу Альберта: все трое судей отдали ему победу с одинаковым счётом 30-27.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Туменов-Баррелл (появится позже)
Другие результаты основных поединков ACB 80:
Али Багов (24-10) — UD 3 — Леандро Силва (21-6-1)
Ибрагим Чужигаев (10-5) — UD 3 — Игорь Свирид (10-5)
Шамиль Никаев (8-0) — SD 3 — Александр Сарнавский (35-6)
Мухамед Коков (12-2) — UD 3 — Тайгро Коста (13-2)
Мурад Каламов (8-2) — UD 3 — Такея Мидзугаки (21-12-2)
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