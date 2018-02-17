Ещё
Казахский школьник вызвал на бой сыновей Кадырова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Казахский школьник вызвал на бой сыновей Кадырова 

Lenta.ru 17 февраля 2018
10-летний Абай Тажибай, занимающийся кикбоксингом в Алмате, записал видео, в котором вызвал на бой сыновей президента Чеченской республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщает Tengrinews.kz.
«Кикбоксингом он занимается с восьми лет, еще когда мы жили в Астане. Тогда он стал чемпионом среди сверстников и через два года тоже стал чемпионом города среди десятилетних. Год назад прошли бои в лиге клуба "Ахмат", когда дети Кадырова взяли единственный профессиональный пояс ММА для 10-летних, Абай загорелся целью вызвать их на поединок. Мы ему тогда не разрешили, потому что у него нет навыков борьбы. Он вплотную занялся борьбой и теперь готов», — рассказал отец мальчика Алмат Тажибай.
В октябре 2016 года в Чечне состоялись показательные бои среди детей по правилам смешанных единоборств (MMA). В поединках участвовали дети Кадырова. Старшему сыну Ахмату удалось нокаутировать соперника. Двое других сыновей также одержали победы. Федор Емельяненко выступил с осуждением проведения подобных боев, подчеркнув, что детям до 12 лет запрещено выступать по правилам MMA.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Прояснилась ситуация с ЧМ-201844
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение