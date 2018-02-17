Казахский школьник вызвал на бой сыновей Кадырова

10-летний Абай Тажибай, занимающийся кикбоксингом в Алмате, записал видео, в котором вызвал на бой сыновей президента Чеченской республики Рамзана Кадырова . Об этом сообщает Tengrinews.kz.

«Кикбоксингом он занимается с восьми лет, еще когда мы жили в Астане. Тогда он стал чемпионом среди сверстников и через два года тоже стал чемпионом города среди десятилетних. Год назад прошли бои в лиге клуба "Ахмат", когда дети Кадырова взяли единственный профессиональный пояс ММА для 10-летних, Абай загорелся целью вызвать их на поединок. Мы ему тогда не разрешили, потому что у него нет навыков борьбы. Он вплотную занялся борьбой и теперь готов», — рассказал отец мальчика Алмат Тажибай.