Ещё
Хабиб Нурмагомедов: Руководство UFC прислало мне контракт на бой за полноценный титул
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хабиб Нурмагомедов: Руководство UFC прислало мне контракт на бой за полноценный титул 

Советский спорт 17 февраля 2018
— Уже не помню, когда Конор последний раз выступал в MMA. Ему лучше оставаться в боксе. В UFC нужно держать себя в форме, заниматься борьбой, грепплингом и так далее, это тяжело. Сейчас он снова говорит о поединке с Мейвезером. Не думаю, что он вернется.
Мы с Фергюсоном будем драться за его пояс. У меня есть контракт, и я на 100% уверен, что буду драться за настоящий, полноценный пояс, а не за временный. У меня есть контракт на бой за настоящий титул, руководство UFC прислало мне такой контракт. Макгрегора лишат пояса, возможно, об этом не объявляют, чтобы не расстраивать его, ведь он приносит хорошие деньги, — рассказал Нурмагомедов в интервью TMZ.
Напомним, бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится 7 апреля.
Советский спорт: последние новости
Тренер: Федор Емельяненко начал подготовку к бою против Мира в Старом Осколе Ронда Роузи: Мое возвращение в ММА так же невероятно, как возвращение на Олимпиаду UFC выпустил трейлер боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном (видео)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение