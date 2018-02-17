Хабиб Нурмагомедов: Руководство UFC прислало мне контракт на бой за полноценный титул

— Уже не помню, когда Конор последний раз выступал в MMA. Ему лучше оставаться в боксе. В UFC нужно держать себя в форме, заниматься борьбой, грепплингом и так далее, это тяжело. Сейчас он снова говорит о поединке с Мейвезером. Не думаю, что он вернется.

Мы с Фергюсоном будем драться за его пояс. У меня есть контракт, и я на 100% уверен, что буду драться за настоящий, полноценный пояс, а не за временный. У меня есть контракт на бой за настоящий титул, руководство UFC прислало мне такой контракт. Макгрегора лишат пояса, возможно, об этом не объявляют, чтобы не расстраивать его, ведь он приносит хорошие деньги, — рассказал Нурмагомедов в интервью TMZ.

Напомним, бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится 7 апреля.