Митрион победил Нельсона и вышел в полуфинал Гран-при Bellator

Анкасвилл, США. Американец Мэтт Митрион (13-5) пробрался в полуфинал Гран-при Bellator в тяжёлом весе, одолев 41-летнего соотечественника Роя Нельсона (23-15) в главном событии турнира Bellator 194.

Мэтт превосходил ветерана в первом и втором раундах, результативно атакуя прямыми слева, апперкотами с обеих рук, джебами и внутренними лоу-киками, при этом избегая встреч с губительными одиночными правыми Нельсона. Рой перехватил инициативу в заключительной пятиминутке, проведя тэйкдаун и хорошенько поколотив соперника в партере. Тем не менее, Митриону в конце концов удалось вернуться в стойку и продержаться до финала.

28-28, 29-28 и 29-28 — победа Мэтта по очкам большинством голосов судей. Его соперник по полуфиналу определится в поединке Мухаммеда Лаваля и Райана Бэйдера.

Напомним, что ранее в полуфинал вышел Чел Соннен, одержавший победу над Куинтоном Джексоном.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Митрион-Нельсон (появится в скором времени)

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