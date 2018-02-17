Александр Емельяненко: «Кого поставят против меня, того и буду бить»

Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» отметил, что не планирует в скором времени завершать карьеру. По словам спортсмена, который весной проведет два боя, он готов выйти против любого соперника.

— Как долго еще планируете выступать в ММА?

— Не ставлю перед собой ограничения. Джордж Форман в 50 вышел на ринг и стал чемпионом мира. А мне всего 36. Такого желания выступать, как сейчас, у меня никогда не было. И физически, и технически чувствую себя хорошо. Да и вообще — тяжеловесы к 30 годам только крепнут. Так что я только начал, первый шаг в спорте сделал. У меня все впереди.

— Бой в марте, потом в апреле. А сколько всего их у вас будет в этом году?

— Если не будет травм, то готов драться и драться. Сначала одного соперника давайте, а потом сразу следующего в клетку заводите, прямо в этот же вечер.

— С каким бойцом больше всего хотели бы сразиться? Может, кому-то хотели бы отомстить?

— К боям, в которых я проиграл, я не готовился. Относился к ним спустя рукава. Отсюда все поражения. А в тех, к которым готовился, во всех выиграл. Сегодня мне без разницы, с кем драться, кого побеждать. Готов выйти против абсолютно любого. Я себе оппонентов не выбираю и никогда не выбирал. Кого поставят против меня, того и буду бить. ( Илья АНДРЕЕВ

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