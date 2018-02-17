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Александр Емельяненко: «Кого поставят против меня, того и буду бить»
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Александр Емельяненко: «Кого поставят против меня, того и буду бить» 

Спорт-Экспресс 17 февраля 2018
Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» отметил, что не планирует в скором времени завершать карьеру. По словам спортсмена, который весной проведет два боя, он готов выйти против любого соперника.
— Как долго еще планируете выступать в ММА?
— Не ставлю перед собой ограничения. Джордж Форман в 50 вышел на ринг и стал чемпионом мира. А мне всего 36. Такого желания выступать, как сейчас, у меня никогда не было. И физически, и технически чувствую себя хорошо. Да и вообще — тяжеловесы к 30 годам только крепнут. Так что я только начал, первый шаг в спорте сделал. У меня все впереди.
— Бой в марте, потом в апреле. А сколько всего их у вас будет в этом году?
— Если не будет травм, то готов драться и драться. Сначала одного соперника давайте, а потом сразу следующего в клетку заводите, прямо в этот же вечер.
— С каким бойцом больше всего хотели бы сразиться? Может, кому-то хотели бы отомстить?
— К боям, в которых я проиграл, я не готовился. Относился к ним спустя рукава. Отсюда все поражения. А в тех, к которым готовился, во всех выиграл. Сегодня мне без разницы, с кем драться, кого побеждать. Готов выйти против абсолютно любого. Я себе оппонентов не выбираю и никогда не выбирал. Кого поставят против меня, того и буду бить. (Илья АНДРЕЕВ)
Полная версия интервью Александра Емельяненко
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