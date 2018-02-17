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Александр Емельяненко заявил, что предложил был спарринг Баху в случае встречи с ним
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Александр Емельяненко заявил, что предложил был спарринг Баху в случае встречи с ним 

RT на русском 17 февраля 2018
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко высказал мнение относительно того, что Россия выступает на Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе. «Неизвестно, как бы я повёл себя, окажись на месте наших спортсменов. Когда спортсменов — людей, далёких от политики, затягивают в какие-то политические интриги… Я очень расстроен тем, что сделали с нашей сборной», — приводит слова Емельяненко «Спорт-Экспресс».
Он выразил уверенность, что последующие поколения дадут правильную оценку тому, что произошло.
«Если бы оказался перед президентом МОК Томасом Бахом, сказал бы ему: пошли спарринговаться!», — сказал Емельяненко.
Ранее глава ФФККР прокомментировал выступления фигуристов Алиева и Коляды на ОИ-2018.
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