Александр Емельяненко заявил, что предложил был спарринг Баху в случае встречи с ним

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко высказал мнение относительно того, что Россия выступает на Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе. «Неизвестно, как бы я повёл себя, окажись на месте наших спортсменов. Когда спортсменов — людей, далёких от политики, затягивают в какие-то политические интриги… Я очень расстроен тем, что сделали с нашей сборной», — приводит слова Емельяненко «Спорт-Экспресс». Он выразил уверенность, что последующие поколения дадут правильную оценку тому, что произошло. «Если бы оказался перед президентом МОК Томасом Бахом , сказал бы ему: пошли спарринговаться!», — сказал Емельяненко. Ранее глава ФФККР прокомментировал выступления фигуристов Алиева и Коляды на ОИ-2018.