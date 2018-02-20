Федор Емельяненко посетит бой Харитонова в Екатеринбурге

Президент Союза ММА России станет почетным гостем турнира Russian Cagefighting Championship, который пройдет 25 февраля в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба соревнований.

Во втором главном бою российский тяжеловес чемпион России, Европы и мира по боевому самбо Дениса Гольцов встретится с болгарски бойцом Атанасом Джамбазовым.