Емельяненко посетит бой Харитонова в Екатеринбурге

Президент Союза ММА России станет почетным гостем турнира Russian Cagefighting Championship, который пройдет 25 февраля в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба соревнований.
Главным боем турнира станет поединок российского тяжеловеса Сергея Харитонова против американца Джоуи Белтрана.
Во втором главном бою российский тяжеловес чемпион России, Европы и мира по боевому самбо Дениса Гольцов встретится с болгарски бойцом Атанасом Джамбазовым.
Ранее сообщалось, что дата боя Емельяненко с американцем Фрэнком Миром за чемпионский пояс Bellator изменилась.