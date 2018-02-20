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Емельяненко посетит бой Харитонова в Екатеринбурге
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Федор Емельяненко посетит бой Харитонова в Екатеринбурге 

Газета.Ru 20 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Президент Союза ММА России станет почетным гостем турнира Russian Cagefighting Championship, который пройдет 25 февраля в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба соревнований.
Главным боем турнира станет поединок российского тяжеловеса Сергея Харитонова против американца Джоуи Белтрана.
Во втором главном бою российский тяжеловес чемпион России, Европы и мира по боевому самбо Дениса Гольцов встретится с болгарски бойцом Атанасом Джамбазовым.
Ранее сообщалось, что дата боя Емельяненко с американцем Фрэнком Миром за чемпионский пояс Bellator изменилась.
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