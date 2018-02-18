В Салехарде ради боёв без правил «Полярис» избавился от посетителей

В субботу днем в салехардском молодежно-развлекательном комплексе «Полярис» было тихо. Не удивительно, ведь не работали ни детские площадки, ни бильярд, ни боулинг. Правда, желающие в кинотеатр все же могли проходить, но с другого входа. А потому, что в центре главного холла был установлен октагон — клетка-арена для боев по смешанным единоборствам. Организаторы подготовили 300 зрительских мест. Билеты, к радости, фанатов ММА, не продавали, а просто раздавали всем желающим или разыгрывали.

Зато уже вечером здесь состоялись поединки между бойцами смешанного стиля ММА. Всего в турнире «Битва в Арктике» было проведено шесть поединков, где оппонентами местных спортсменов стали шестеро бойцов из Сыктывкара и Воркуты.

По словам главного судьи Алексея Герасименко, вице-президента челябинской федерации по панкратиону, бой длится по два раунда, по пять минут каждый. Внутри клетки правила просты: разрешены как ударная, так и бросковая техники. Не обошлось и без запретов. Рефери строго пресекали попытки ударов в затылок по позвоночнику, в район ключичного отдела, паха и в область почек.

Первый зрительский ряд был отведен почетным гостям — салехардским ветеранам боевых действий. Один из них, Альберт Абдрахманов, который профессионально занимается армейским рукопашным боем, с удовольствием бы поучаствовал на данном турнире. «С охотой бы вышел на арену, так не берут», — посожалел он.

В первом бою победил сыктывкарец, во втором успех был на стороне салехардца Валерия Мазыркина. Оба поединка завершились досрочно техническим нокаутом еще в первой пятиминутке.

Победителя третьей пары определили лишь по экстрарунду, чемпионские лавры достались воркутинцу Святославу Филиппову. Прибегнуть к дополнительному раунду пришлось и в следующем бою, где встречались Виталий Ляшенко из Салехарда и Константин Делеу из Сыкывкара. К сожалению, наш боец проиграл.

— Соперник был хорошим, достойным. Он ¬— хороший ударник, а я в этот спорт пришел год назад из тайского бокса. Почему проиграл? Не хватило выносливости, поэтому и перегорел, — кратко прокомментировал свое поражение ямалец.

Зато в пятом поединке салехардец Руслан Разубаев буквально заколотил в голову своего оппонента из Сыктывкара.