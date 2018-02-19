Ещё
Флойд Мейвезер отказался от боя с Коннором Макгрегором по правилам ММА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Флойд Мейвезер отказался от боя с Коннором Макгрегором по правилам ММА 

Вести.Ru 19 февраля 2018
Фото: Вести.Ru
Экс-чемпион мира и непобежденный боксер американец Флойд Мейвезер опроверг информацию о его возможном повторном поединке с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором по правилам ММА.
"Я уже побил Макгрегора. Мы можем сыграть в баскетбол, но не в ММА", — заявил Мейвезер, которого цитирует «Спорт-экспресс» со ссылкой на MMAJunkie.
Ранее Мейвезер заявлял, что готов вернуться в спорт и подписать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Боксер сказал, что готов провести в октагоне несколько боев.
Вести.Ru: последние новости
Хабиб Нурмагомедов: это будет бой за настоящий титул чемпиона Президент ФИФА: российские футболисты чисты, иначе их результаты были бы намного лучше Инсайд: биатлонистка Коукалова покинет профессиональный спорт
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение