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Дональд Серроне забил Янси Медейроса в главном поединке UFC Fight Night 126
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Дональд Серроне забил Янси Медейроса в главном поединке UFC Fight Night 126 

Vringe.com 19 февраля 2018
Фото: Vringe.com
Остин, США. Популярный американский полусредневес Дональд «Ковбой» Серроне (33-10) прервал худшую в карьере 3-матчевую серию поражений, быстро расправившись с Янси Медейросом (15-5) в главном поединке турнира UFC Fight Night 126.
Как и ожидалось, ни один из бойцов не стал пробовать перевести противостояние в горизонтальную плоскость. Они принялись обмениваться ударами руками и киками в стойке, и продолжалось это до тех пор, пока Янси не нарвался на правый встречный боковой Дональда. Ноги Медейроса подкосились, он упал, и Серроне сразу же вколотил ещё несколько ударов в голову, вынудив рефери остановить бой.
20-я победа «Ковбоя» в UFC — по этому показателю он сравнялся с Джорджем Сен-Пьером и Майклом Биспингом.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Серроне-Медейрос (появится в скором времени)
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