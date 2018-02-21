Силва: бой с Джонсом-младшим — моя мечта

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Рой Джонс-младший, который 8 февраля провёл в США свой последний бой и завершил карьеру профессионального боксёра, заявил о желании сразиться с бойцом MMA — бывшим чемпионом UFC в среднем весе бразильцем Андерсоном Силвой. Боец дал своё согласие.

«Я не собираюсь завершать спортивную карьеру и хочу сразиться с Джонсом-младшим. Бой с Роем — моя мечта, и я надеюсь, что она станет реальностью», — сказал Силва TMZ Sports.

Напомним, в настоящее время в отношении спортсмена проводится расследование USADA по положительному допинг-тесту, и бойцу, ранее уже отбывавшему дисквалификацию за употребление запрещённых веществ, может грозить отстранение от поединков.