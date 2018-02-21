Дети Кадырова ответили бросившему вызов школьнику

Сыновья Кадырова ответили на вызов десятилетнего мальчика из Казахстана

Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова пригласили сверстника из Казахстана, вызвавшего их на поединок по смешанным единоборствам, в гости, но от поединка отказались.

На турнире в Грозном в начале октября десятилетний сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Ахмад победил нокаутом в своем бою за 14 секунд. Также два других сына Кадырова Эли (9 лет) и Адам (8 лет) победили своих соперников в показательных поединках в весовых категориях до 27 и 35 килограммов соответственно. Позже глава Союза ММА России Федор Емельяненко осудил бои с участием детей, а также заявил, что детям до 12 лет вообще не разрешено выступать по правилам ММA.

"Ты, Абай, настоящий мужчина, продолжай в том же духе. Если судьба сведет нас, увидимся в клетке, а в жизни будем братьями, приезжай в республику, мы всегда рады гостям", — сказал старший сын Ахмад на видеозаписи, размещенной в Instagram на странице тренера детей, бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), представляющего бойцовский клуб "Ахмат", чемпиона мира Абдул-Керима Эдилова. Ранее в сети появилась видеозапись в которой 10-летний Абай Тажибай , являющийся чемпионом Астаны по кикбоксингу, вызывает на бой сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмада и Адама, чтобы "отвоевать у них профессиональный пояс ММА".

При этом Ахмад отметил, что менеджер сделал отличную рекламу фитнес-клубу, который представляет Тажибай.

Адам Кадыров в свою очередь пригласил мальчика на тренировки и спарринги.

"Казахи всегда были нашими братьями. А что касается вызова — у нас разные весовые категории, у тебя нет ни одного боя по смешанным единоборствам и должного уровня. Приезжай в наш клуб, вместе проведем тренировки и спарринги, будем друзьями", — заключил Адам Кадыров.