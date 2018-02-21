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Дети Кадырова ответили бросившему вызов школьнику
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Сыновья Кадырова ответили на вызов десятилетнего мальчика из Казахстана 

РИА Новости 21 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова пригласили сверстника из Казахстана, вызвавшего их на поединок по смешанным единоборствам, в гости, но от поединка отказались.
На турнире в Грозном в начале октября десятилетний сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Ахмад победил нокаутом в своем бою за 14 секунд. Также два других сына Кадырова Эли (9 лет) и Адам (8 лет) победили своих соперников в показательных поединках в весовых категориях до 27 и 35 килограммов соответственно. Позже глава Союза ММА России Федор Емельяненко осудил бои с участием детей, а также заявил, что детям до 12 лет вообще не разрешено выступать по правилам ММA.
Ранее в сети появилась видеозапись в которой 10-летний Абай Тажибай, являющийся чемпионом Астаны по кикбоксингу, вызывает на бой сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмада и Адама, чтобы "отвоевать у них профессиональный пояс ММА".
"Ты, Абай, настоящий мужчина, продолжай в том же духе. Если судьба сведет нас, увидимся в клетке, а в жизни будем братьями, приезжай в республику, мы всегда рады гостям", — сказал старший сын Ахмад на видеозаписи, размещенной в Instagram на странице тренера детей, бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), представляющего бойцовский клуб "Ахмат", чемпиона мира Абдул-Керима Эдилова.
При этом Ахмад отметил, что менеджер сделал отличную рекламу фитнес-клубу, который представляет Тажибай.
Адам Кадыров в свою очередь пригласил мальчика на тренировки и спарринги.
"Казахи всегда были нашими братьями. А что касается вызова — у нас разные весовые категории, у тебя нет ни одного боя по смешанным единоборствам и должного уровня. Приезжай в наш клуб, вместе проведем тренировки и спарринги, будем друзьями", — заключил Адам Кадыров.
Абдул-Керим Эдилов считает, что вызов на бой детей главы Чечни является "попыткой неудачного самопиара".
"При выборе соперника учитываются различные критерии, дающие право на поединок или отказ от него. Я хочу призвать всех, кто пытается заработать на этой теме, прекратить нездоровые попытки саморекламы. Если вы действительно хотите драться в октагоне, то не нужно для этого привлекать СМИ, просто напишите мне и мы обговорим все детали. Я уверен, что вызов на бой Ахмада, Эли и Адама всего лишь попытка неудачного пиара и не более того", — считает Эдилов.
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