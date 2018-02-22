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Немков: моим следующим соперником, думаю, будет Фил Дэвис
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Немков: моим следующим соперником, думаю, будет Фил Дэвис 

Чемпионат.com 22 февраля 2018
Фото: Vringe.com
Российский боец Bellator Вадим Немков рассказал о своём следующем сопернике. По словам Немкова, им должен стать американский боец Фил Дэвис.
«Фил Дэвис довольно долго простаивает без боя. Думаю, следующим будет он. В Bellator сейчас все соперники опасные. Тот же Макгири, допустим, опасен в партере. Да и в стойке с ним непросто из-за длинных конечностей. А Фил Дэвис, Кинг Мо, Райан Бэйдер — это всё универсалы. С ними ещё сложнее будет. Хотя сейчас не осталось односторонних бойцов. Все подтягивают каждый аспект боя.», — сказал Поветкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Екатерине Ардатовой.
Полное интервью с Вадимом Немковым появится на «Чемпионате» в ближайшее время.
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