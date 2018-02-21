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Андерсон Силва не хочет уходить, продолжает мечтать о Рое Джонсе
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Андерсон Силва не хочет уходить, продолжает мечтать о Рое Джонсе 

Vringe.com 21 февраля 2018
Фото: Vringe.com
Легендарный бразилец Андерсон Силва (34-8), чьё наследие основательно пострадало из-за допинговых скандалов, не собирается завершать карьеру, даже если на него наложат многолетнюю дисквалификацию.
Напомним, что экс-чемпион UFC Силва должен был выступить на UFC 122 в ноябре, но провалил проверку на допинг — в анализах бойца обнаружили синтетический стероид метилтестостерон. Андерсон уже не в первый раз проваливает тестирование и вновь категорически отрицает сознательное употребление препарата. Антидопинговое агентство США (USADA) ведёт собственное расследование, по итогам которого 42-летнему бразильцу грозит 4-летнее отстранение от выступлений и крупный денежный штраф.
«Возможно, всему виной добавки, которые я употреблял, я не знаю, — цитирует Силву TMZ. — Просто жду и всё. Но если я таки употреблял эти стероиды, значит, я круглый дурак, потому что уже слишком стар для этого. Я ведь не начинаю карьеру, а уже заканчиваю».
Тем не менее, даже в худшем случае Андерсон по-прежнему рассчитывает провести боксёрский поединок с другой престарелой легендой, американцем Роем Джонсом-младшим, который то уходит, то не уходит на пенсию: «Нет, конечно же, я никуда не собираюсь уходить. Я жду мистера Роя, бой с которым — моя давняя мечта. Надеюсь, нашему поединку всё же быть».
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