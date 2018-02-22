Интервью c Вадимом Немковым после победы над Лиамом Макгири

Вадим Немков — о победе над экс-чемпионом Bellator, своих убийственных лоукиках, важности денег и подготовке Фёдора к Гран-при.

16 февраля на турнире Bellator 194 Вадим Немков одержал пока что самую большую победу в своей карьере. Член Fedor Team не оставил шансов недавнему чемпиону организации Лиаму Макгири . Причём досрочная победа была добыта не совсем традиционным способом — Немков настолько отбил переднюю ногу Макгири, что тот не смог продолжить поединок, отказавшись драться в конце третьего раунда.

— Надеялся, что смогу выиграть этот бой, — начал боец. — Хотелось сделать это досрочно.

— Именно лоукиками? — Я пару раз попал и понял, что удар проходит. Ноги у Макгири тонкие, сам он — высокий и худой. Почувствовал, что могу это использовать.

— То есть решение «убивать» ногу появилось по ходу боя? — Не совсем. Мы разбирали его бои, видели удары, которые проходили у соперников Макгири. Обратили внимание, что он нередко пропускал именно лоукики, потому отрабатывали этот удар.

— Что между раундами говорил Александр Мичков ? Было слышно только «суши ему ногу». — У нас была тактика: двигаться на ногах, быть быстрее его и работать навстречу. Макгири в основном выбрасывает удары передней рукой. Задача была — встречать эти атаки и развивать успех. Последнее не всегда выходило — Макгири высокий, хорошо уклоняется. Потому нокаутировать его не вышло.

— Вспомните момент с «треугольником» от Макгири во втором раунде. — Я ожидал, что соперник на это способен, но не думал, что он набрасывает приём настолько быстро. Плюс он провёл не обычный «треугольник», а обратный. Так делают редко. Это, конечно, было тревожно. Мы отрабатывали этот элемент на сборах, но никто из моих партнёров по спаррингам не мог настолько быстро набросить треугольник.

— Бой уже пересмотрели? — Да, дважды.

— И как вам? — Сделал практически всё, что отрабатывали на тренировках. Наш план сработал на сто процентов. Правда, думал, что удастся ещё и побороться, поработать в контроле сверху. Но всё пошло по плану «А».

— Вы провели в клетке почти все отведённые три раунда, но показалось, что могли больше. Каким было ваше состояние на момент остановки? — Был хорошо готов функционально. Бывали моменты, когда ощущал, что могу переборщить с напором и потратить силы, но потом брал паузу, восстанавливался и продолжал работать в своей манере.

— Макгири — экс-чемпион, но точно не самый звёздный полутяжеловес Bellator. Кто ваша следующая цель — Бэйдер , Дэвис, Лаваль? — Фил Дэвис довольно долго простаивает без боя. Думаю, следующим будет он.

— Насколько он опасен для вас? — В Bellator сейчас все соперники опасные. Тот же Макгири, допустим, опасен в партере. Да и в стойке с ним непросто из-за длинных конечностей. А Фил Дэвис, Кинг Мо, Райан Бэйдер — это всё универсалы. С ними ещё сложнее будет. Хотя сейчас не осталось односторонних бойцов. Все подтягивают каждый аспект боя.

— Чемпион Райан Бэйдер выступает в Гран-при тяжеловесов. Как оцените его шансы? — У Бэйдера серьёзные шансы. Он — полутяжеловес, который гоняет до 93 килограмм. Как мне кажется, он убирает минимум десять килограмм. Значит, его собственный вес — где-то 103 килограмма. Например, Фёдор весит 105, а он — тяжеловес. В Гран-при только два действительно больших тяжа — Фрэнк Мир и Рой Нельсон.

— Что готовит Фёдор Емельяненко для Фрэнка Мира? — Мы ещё особо не разбирали Мира. Но известно, что он хорошо борется. А если учесть его преимущество в габаритах, понятно, что он захочет перевести Фёдора, чтобы залёживать. Думаю, это и будет тактикой соперника. А Фёдор наверняка будет двигаться на ногах и разбивать Мира. Мне так видится этот бой.

— Вы принимаете участие в подготовке Емельяненко к первому бою в Гран-при? — Пока нет. В марте у нас будет сбор, Фёдор будет готовиться к своему бою. Пока я физически не могу полноценно тренироваться — у меня травмированы обе ноги, нужно время, чтобы восстановиться. Возьму небольшой перерыв.

— Какие у вас цели в Bellator? — Цель — выиграть титул. А что будет после — посмотрим. Если говорить о перспективах перехода в более престижную организацию, то первым делом я буду смотреть на условия, которые мне предложат. Бои — моя работа. Престиж — это, конечно, важно, но согласитесь, если в условном UFC мне предложат зарплату вдвое меньше, то нет смысла соглашаться. Считаю, для любого бойца финансовая составляющая не менее важна, чем престиж.