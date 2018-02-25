Джамбазов: Присутствие Емельяненко на нашем бое с Гольцовым — огромная честь

Болгарский боец Атанас Джабазов прибыл в Россию на бой с российским тяжеловесом Денисом Гольцовым . Супер-бой Гольцов-Джамбазов станет вторым главным событием турнира Russian Cagefighting Championship в Екатеринбурге.

"У нас с Гольцовым одна база — это боевое самбо. Я не первый раз в России, много раз встречался с российскими самбистами, я участвовал в 2008 и 2015 году в чемпионатах и кубках мира по боевому самбо. Российские самбисты — очень сильные, хорошо подготовлены технически, и Денис Гольцов — как раз один из их числа. Я очень внимательно изучал своего соперника. Высокий рост — его преимущество, также он хорошо готов функционально, плюс, из его навыков я бы выделил хороший бокс, но, думаю, у него бывают проблемы, когда он испытывает прессинг.

Я собран, нахожусь в прекрасной форме, я выйду на бой с мыслью: «Если Бог с тобой, то неважно, кто против тебя». Хочу сказать, что для меня большая часть провести бой с Денисом, и пусть победит сильнейший.