Ещё
Джамбазов: Присутствие Емельяненко на нашем бое с Гольцовым — огромная честь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джамбазов: Присутствие Емельяненко на нашем бое с Гольцовым — огромная честь 

SovSport.Ru 25 февраля 2018
Фото: SovSport.Ru
Болгарский боец Атанас Джабазов прибыл в Россию на бой с российским тяжеловесом Денисом Гольцовым. Супер-бой Гольцов-Джамбазов станет вторым главным событием турнира Russian Cagefighting Championship в Екатеринбурге.
"У нас с Гольцовым одна база — это боевое самбо. Я не первый раз в России, много раз встречался с российскими самбистами, я участвовал в 2008 и 2015 году в чемпионатах и кубках мира по боевому самбо. Российские самбисты — очень сильные, хорошо подготовлены технически, и Денис Гольцов — как раз один из их числа. Я очень внимательно изучал своего соперника. Высокий рост — его преимущество, также он хорошо готов функционально, плюс, из его навыков я бы выделил хороший бокс, но, думаю, у него бывают проблемы, когда он испытывает прессинг.
Я собран, нахожусь в прекрасной форме, я выйду на бой с мыслью: «Если Бог с тобой, то неважно, кто против тебя». Хочу сказать, что для меня большая часть провести бой с Денисом, и пусть победит сильнейший.
Я рад выступить перед российскими поклонниками ММА, мне нравится, что этот вид спорта набирает популярность и уже приближается по уровню развития в мире к боксу и борьбе. Также огромная честь для меня, что на турнире в качестве гостя будет легендарный Федор Емельяненко, — это огромная мотивация и огромная честь для меня. От всей души я буду болеть за Федора в восьмерке «Bellator», где собраны сильнейшие бойцы".
SovSport.Ru: последние новости
Тайсумов вновь «пролетел» мимо США, а Завуров покоряет Азию. Неделя ММА Ян Баранчук: Болельщики хотят, чтобы Волков отомстил за Федора Евгений Ловчев: Кокорина заменить нельзя. Важно, чтобы не получил травму Смолов
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение