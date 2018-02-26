Стивенс, Исмангулов, Евлоев, Харитонов, Гольцов, Смит победили в выходные

Стивенс победил Эммета, Исмангулов и Евлоев защитили пояса в М-1, Харитонов и Гольцов победили в RCC.

М-1 Challenge 88 В минувший четверг, 22 февраля, «Олимпийский» принял два титульных боя самой уважаемой за океаном российской организации М-1 Global. Во втором по значимости поединке вечера боец легчайшего веса Мовсар Евлоев защищал чемпионский пояс против Сергея Морозова . Поединок завершился победой чемпиона из Ингушетии. В третьем раунде Евлоев успешно провёл Морозову удушение сзади. Говорят, Мовсар заинтересовал боссов UFC и после крайней защиты вполне может сменить место работы.

В главном поединке вечера Дамир Исмангулов, боец из школы Шторм, также провёл успешную защиту титула. Поединок с Раулем Тутараули за возможность владеть поясом М-1 в лёгком весе продлился все отведённые пять раундов. Победа единогласным решением судей осталась за Исмангуловым.

UFC on Fox 28 Во главе турнира в Орландо UFC поставил двух рубак из полулёгкого веса — Джоша Эммета, взлетевшего на четвёртую строчку рейтинга после сенсационной победы над Рикардо Ламасом ; и Джереми Стивенса , известного нокаутирующим ударом и обидным прозвищем, придуманным Конором Макгрегором . О происхождении «погонялы» Стивенса («кто, на **й, такой этот парень») мы писали здесь:

Бойцы, очевидно, не планировали лезть в борьбу — это было понятно заранее, а бой лишь подтвердил предматчевые слова обоих атлетов, обещавших фейерверк. Первый раунд прошёл в нервном размене на средней дистанции с рваным ритмом. Парни «взрывались» атаками по очереди, осторожно отскакивая после каждой попытки потрясти оппонента. Собственно, попасть по-настоящему в первые пять минут удалось Эммету — Джош даже сумел отправить Стивенса в нокдаун. Но успех не закрепил, уйдя на перерыв с уверенностью в будущем успехе.

Во втором раунде стало ясно, что Стивенс не на шутку разозлился от пропущенного удара и проигранной стартовой пятиминутки. Джереми сразу взял под контроль пространство в клетке, и размены с Эмметом стали даваться ему гораздо лучше. В одном из них Стивенс крепко попал слева, отправив оппонента на землю. Добить сразу не вышло, но и встать Джошу Джереми уже в этом бою не позволил. Причём сделал это крайне спорным и едва ли законным способом — пробив коленом в голову стоявшему на четырёх опорах Эммету. Единственная причина не считать это действие очевидным нарушением правил — тот факт, что Стивенс не попал. Максимум — задел голову Эммета по касательной, что едва ли могло потрясти столь крепкий череп. В продолжении эпизода Джереми набросился на Джоша сверху и доработал того брутальными локтями до полной отключки, записав в свой рекорд очередной КО. Отличная победа, которая наверняка выведет Стивенса на претендентский бой.

Соглавным событием вечера стал поединок топовых девушек-«соломинок» Джессики Андраде Тиши Торрес . Как и ожидалось, победу одержала бразильянка, вполне заслужившая ещё один титульный шанс. Да, она проиграла бой за пояс меньше года назад. Но сегодня в самом лёгком дивизионе UFC новая чемпионка Роуз Намаюнас , которой скоро могут понадобиться соперницы — если на трон не присядет прежняя королева «соломинок» — Йоанна Енджейчик.

Бои в клетке RCC 2 Недавний тяжеловес Иван Штырков в минувшие выходные во второй раз за карьеру попробовал себя в категории до 93 килограммов. Противостоял Уральскому Халку Марчин Лазарс, 35-летний польский боец с рекордом 11-5. Поединок продлился все отведённые три раунда и закончился предсказуемой победой Штыркова решением судей. Иван, несмотря на проблемы с кардио, сумел удержать под контролем ход схватки, раз за разом методично разбивая Лазарса. 13-я победа Штыркова при отсутствии поражений в послужном списке обещает фанатом громкую афишу на следующий раз, когда Иван решит выйти в клетку.

Каллум Смит — Ники Хольцкен: полуфинал WBSS во втором среднем весе

Изначально соперником Каллума Смита должен был стать Юрген Бремер . Но боксёр из Германии подхватил грипп незадолго до боя и выбыл из Всемирной боксёрской суперсерии. В борьбу за трофей Али вместо Бремера вступил голландец Ники Хольцкен, в первую очередь известный своими выступлениями в кикбоксинге. В спорте, где можно бить ногами, Хольцкен — давно звезда: на его счету не один титул — в том числе и по версии самой престижной ныне организации Glory. Рекорд Ники в боксе до поединка со Смитом составлял 13 побед в 13 встречах.

Но соперников калибра Каллума у Хольцкена не было и близко. Потому в полуфинале чуда не произошло: по итогам 12 раундов победу единогласным решением судьи отдали Смиту. Теперь фанатам бокса осталось молиться, чтобы боссы WBSS позволили другому финалисту — Джорджу Гроувзу — долечить плечо перед выходом на ринг. Иначе главный поединок Суперсерии во втором среднем весе тоже пройдёт с заменой. Ей, к слову, должен стать проигравший Гроувзу Крис Юбенк-младший.

RCC 1 На втором за выходные турнире от RCC свои поединки провели сразу два видных российских тяжеловеса — Сергей Харитонов Денис Гольцов . Звёздному ветерану противостоял гость из США Джоуи Белтран . Ветеран UFC и Bellator с почти ровным рекордом (17-14) составил Харитонову на удивление бодрую конкуренцию. Поединок закончился победой Сергея судейским решением, а сам россиянин позже признался, что соперник конкретно потрепал ему нервы:

«Для меня это был очень тяжёлый бой. Отдаю должное Джоуи Белтрану, показал силу воли, молодец, держался. Мне было непросто после травмы выходить на поединок. Была травма, залечивал, в первый раз за полгода вышел драться. Хочу поблагодарить тех, кто помогал мне в подготовке к этому поединку. Спонсору, родному клубу, друзьям. Я вернулся, и следующий поединок будет намного интереснее».

Денис Гольцов выиграл свой бой попроще: экс-чемпион ACB на протяжении пяти минут первого раунда разбирал соперника — Атанаса Джамбазова в стойке. Кажется, Денис не пропустил ни одного удара от свирепого с виду оппонента. Концовку первого отрезка Гольцов решил провести в партере и пригласил туда Джамбазова — отличной подсечкой. Именно на земле бой и закончился: прямо перед самым гонгом на перерыв Гольцов провёл удушающий и выиграл поединок.