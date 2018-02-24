«Ногу закидывай! Прижми! Руки выкрути»: как в Новому Уренгое прошли бои ММА (ФОТО/ВИДЕО)

В день защитника Отечества 23 февраля в Новом Уренгое прошёл турнир по смешанным боевым единоборствам «Полярный медведь» (от англ. Mixed Martial Arts — ММА), в котором померялись силами бойцы из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Тюмени, Ижевска, Омска, Барнаула, Кыргызстана, Узбекистана, а также парни из Камеруна и Франции.

Этот зрелищный вид спорта стал развиваться в газовой столице чуть больше года назад, но за это время приобрёл огромную популярность как у потенциальных бойцов, так и у зрителей.

Главный судья соревнований Кирилл Карташков из Челябинска подчеркнул, что в Новом Уренгое был проведён не любительский, а именно профессиональный турнир, в котором по правилам в первую очередь принимается во внимание ущерб, который нанесли друг другу соперники. Если повреждения одинаковы, оцениваются технические действия, а если и их количество окажется равным, то смотрят на доминирование в поединке.

Тренер новоуренгойского клуба «Легион-89» Шамиль Дайитбегов рассказал, по каким критериям, помимо одинаковой весовой категории, приглашались пары бойцов для поединков.

— Мы старались подбирать соперников, развитых во всех аспектах боя и примерно равных по мастерству, чтобы была видна конкуренция, — сообщил наш собеседник. — Искали тех, кто больше любит бороться в стойке, а не в партере, чтобы поединок выглядел более зрелищным.

Перед каждой схваткой рефери напоминал бойцам основные правила ведения боя: «Внимательно слушаем команды. В затылок, позвоночник не бьём, локтями в голову не работаем. Пожали руки. По углам! Боец готов? Готов? В бой!». Наставники с обоих сторон подсказывали своим подопечным, как лучше провести тот или иной приём: «Ногу закидывай! Прижми! Руки выкрути теперь! На выдохе работай!». В особенно острые моменты боя зал «Звёздного» взрывался аплодисментами, криками, свистом, а по окончании раунда, когда победителя оттаскивали от поверженного соперника, периодически раздавалось встревоженное: «Где врач? Врача!», и в клетку октагона поднимался городской травматолог Андрей Авлошенко. К счастью, все бойцы остались живы и здоровы.

Из десяти пар участников в числе победителей оказались новоуренгойцы Пётр Писанюк, Расул Зиятдинов, Мурад Шарипов и Алим Тахтаров, надымчанин Александр Хамитулин, кыргыстанец Руслан Таштанкул, омич Евгений Попов и трое нефтеюганцев: Гаджимурад Хебдеев, Даниял Зайналов и Виталий Немчинов.

Главный бой вечера состоялся между Виталием Немчиновым из Нефтеюганска и французом Оливье Дупондом из Марселя, и завершился победой ханты-мансийского спортсмена. По словам Виталия Немчинова, о том, с кем ему предстоит встретиться в октагоне, стало известно за полтора месяца до боя.

— Я готовился к поединку с конкретным соперником, смотрел его бои, вместе с тренерами анализировал его сильные и слабые стороны, работал над ошибками. База у меня борцовская, занимался этим видом с 15 лет. Но в ММА все давно стали универсалами, и борются, и боксируют на одинаковом уровне. Когда начал выступать в боях без правил, был действующим сотрудником федеральной службы контроля оборота наркотиков, служил в отряде специального назначения. Всегда любил бороться, драться, это моё, и я знаю, что и дальше буду этим заниматься — рассказал спортсмен.