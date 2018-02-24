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Штырков единогласным решением победил Лазароса в поединке в Челябинске
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Штырков единогласным решением победил Лазароса в поединке в Челябинске 

ТАСС 24 февраля 2018
Фото: ТАСС
ЧЕЛЯБИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков победил поляка Марчина Лазароса в поединке шоу RCC Boxing Promotion в Челябинске.
Штырков победил Лазароса единогласным решением судей по итогам трех раундов.
Россиянин является двукратным бронзовым призером чемпионата России по боевому самбо. В боях по правилам смешанных единоборств россиянин побеждал таких бойцов, как бразилец Антонио Силва, американцы Джефф Монсон и Рикко Родригес, британец Филипп де Фрис, а также японец Сатоси Исии. Всего в его активе Штыркова 12 побед, девять из которых он одержал досрочно, и ни одного поражения. Лазарос потерпел пятое поражение, выиграв 11 боев в карьере.
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