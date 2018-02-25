UFC: экс-чемпион Ренан Барао проиграл Брайану Келлехеру

Орландо, США. Экс-чемпион UFC в легчайшем весе бразилец Ренан Барао (34-6) продолжает катиться по наклонной, проиграв уже пятый поединок из семи последних выступлений. На этот раз его обидчиком в рамках предварительного карда турнира UFC on Fox 28 стал американец Брайан Келлехер (19-8), который, в свою очередь, одержал девятую победу в десяти последних поединках.

Барао периодически проводил точные удары, особенно успешно орудуя киками, но всё равно большую часть боя провёл в защите, отступая под наступлением соперника. Келлехер шёл вперёд с ударами, клинчевал при благоприятной возможности и однажды отметился тэйкдауном, а под конец 3-раундового противостояния потряс именитого соперника у сетки.

30-27, 30-27 и 29-28 в пользу Келлехера.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Келлехер-Барао (появится позже)

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