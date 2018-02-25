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Почему Мэри Элизабет Уинстед бросила Эвана Макгрегора, оставившего ради нее семью
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Почему Мэри Элизабет Уинстед бросила Эвана Макгрегора, оставившего ради нее семью 

WMJ.ru 25 февраля 2018
Фото: WMJ.ru
Эван Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстед Западные таблоиды твердят в один голос: Уинстед и Макгрегор, познакомившиеся на съемочной площадке третьего сезона сериала «Фарго» и очертя голову закрутившие роман, расстались. В прошлом году ради Мэри Эван оставил жену Ив Мавракис, родившую ему четверых дочерей, но что-то пошло не так. — говорит анонимный источник издания Mirror. По словам оставленной Макгрегором супруги, она не в курсе происходящего с ним. Вероятно, последней каплей для Мэри Элизабет Уинстед стало странное поведение Эвана Макгрегора на церемонии вручения премии «Золотой глобус». Получая статуэтку за свою игру в «Фарго», актер поблагодарил со сцены и ее, и Ив. Вот такая в итоге вышла печальная иллюстрация старинной мудрости о том, что на чужом несчастье счастья не построить — по крайней мере, справляются с этим далеко не все. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Global Look Press, Instagram
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