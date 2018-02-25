МакГрегор и Петров: два «джедая» Бессона

«МИР 24» нашел сходства и различия у двух выдающихся сынов своих народов — представителя древнего шотландского рода Юэна МакГрегора и россиянина Александра Петрова

Оба родились в маленьких городках, один в Шотландии, другой — в Переславле-Залесском, из ожерелья Золотого кольца России. Оба рано поняли, что их жизнь — это сцена. МакГрегор даже и не стал пытаться куда-либо еще поступать, и мама в конце концов поняла, что иначе просто уморить можно родного ребеночка и отпустила его жить, как ему хочется, и мальчик пошел в актеры, на сцену.

Петров же сперва все-таки выбрал серьезную профессию, но на этом самом экономическом факультете пошел в КВН и скоро понял, что ему прямая дорога в ГИТИС, и поступил на курс к Леониду Ефимовичу Хейфецу . МакГрегору с учителями повезло меньше, взял талантом.

Успех за океаном:

Советские актеры, которые пытались покорить Америку

Петров только-только разворачивается и разворачивается, надо признать, широко — с тем размахом, который так заразителен. Прекрасен купец Лопахин из «Вишневого сада» Чехова, которого Петров успел уже сыграть в театре Пушкина. Он и Гамлета сыграл в театре Ермоловой и полицейского с Рублевки в сериале, и снялся у самого Люка Бессона — подробности этой работы держатся в секрете, известно лишь, что фильм называется «Анна», сценарий написал сам Люк Бессон.

Юэн МакГрегор, который не только артист (зрители любят его за роль благородного джедая Оби-Ван Кеноби в «Звездных войнах»), но еще и режиссер, и продюсер, у Бессона уже снимался, это был фильм «Я люблю тебя, Филипп Морорис», где МакГрегор сыграл заглавную роль, а Бессон был продюсером этой ленты.

Петров, думается, успеет еще и не раз, как уже сделал МакГрегор — и кругосветное путешествие совершить, и жениться. А вот разводиться ему никто не желает. МакГрегор же в январе подал на развод со своей супругой. Но не во всем же им быть похожими друг на друга!

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM