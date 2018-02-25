Ещё
RCC 1: Харитонов победил Белтрана, Гольцов — Джамбазова
Далее:
Читайте также:
Ещё

RCC 1: Харитонов победил Белтрана, Гольцов — Джамбазова 

Чемпионат.com 25 февраля 2018
Российский боец ММА Сергей Харитонов победил американца Джоуи Белтрана в главном поединке турнира RCC 1, прошедшего в Екатеринбурге. Харитонов одержал победу единогласным решением судей.
Результаты турнира RCC1:
Сергей Харитонов — Джоуи Белтран — победа Харитонова единогласным решением судей
Денис Гольцов — Атанас Джамбазов — победа Гольцова удушающим приёмом
Евгений Бондарь — Лукаш Бьенковски — победа Бондаря единогласным решением судей
Никита Чистяков — Ирмесон Кавальканте де Оливейра — победа Чистякова раздельным решением судей
Денис Лаврентьев — Луис Альберто Ногейра — победа Лаврентьева единогласным решением судей
Михаил Балакирев — Дамиен Лапилус — победа Балакирева нокаутом во втором раунде
Виктор Митьков — Игорь Жирков — победа Жиркова большинством голосов судей
Святослав Шабанов — Александр Панасюк — победа Шабанова единогласным решением судей
Аркадий Лисин — Степан Горшечников — победа Лисина нокаутом в первом раунде
Даниил Эрлих — Иван Казанцев — победа Эрлиха удушающим приёмом во втором раунде
Роман Мухамедшин — Алексей Шуркевич — победа Шуркевича единогласным решением судей
Денис Измоденов — Иван Соловьёв — ничья раздельным решением судей
Александр Грозин — Евгений Присмаков — победа Грозина единогласным решением судей
Роман Подругин — Ростислав Быченков — победа Подругина раздельным решением судей
Арсений Смирнов — Алексей Голубовский — победа Смирнова единогласным решением судей.
Чемпионат.com: последние новости
Нурмагомедов: бой с Фергюсоном — главный в UFC на сегодняшний день Роган: Мейвезера-младшего в UFC Макгрегор уничтожит Стали известны первые участники чемпионата России по ММА-2018
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение