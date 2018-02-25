Российский боец ММА Сергей Харитонов победил американца Джоуи Белтрана в главном поединке турнира RCC 1, прошедшего в Екатеринбурге. Харитонов одержал победу единогласным решением судей.
Результаты турнира RCC1:
Сергей Харитонов — Джоуи Белтран — победа Харитонова единогласным решением судей
Денис Гольцов — Атанас Джамбазов — победа Гольцова удушающим приёмом
Евгений Бондарь — Лукаш Бьенковски — победа Бондаря единогласным решением судей
Никита Чистяков — Ирмесон Кавальканте де Оливейра — победа Чистякова раздельным решением судей
Денис Лаврентьев — Луис Альберто Ногейра — победа Лаврентьева единогласным решением судей
Михаил Балакирев — Дамиен Лапилус — победа Балакирева нокаутом во втором раунде
Виктор Митьков — Игорь Жирков — победа Жиркова большинством голосов судей
Святослав Шабанов — Александр Панасюк — победа Шабанова единогласным решением судей
Аркадий Лисин — Степан Горшечников — победа Лисина нокаутом в первом раунде
Даниил Эрлих — Иван Казанцев — победа Эрлиха удушающим приёмом во втором раунде
Роман Мухамедшин — Алексей Шуркевич — победа Шуркевича единогласным решением судей
Денис Измоденов — Иван Соловьёв — ничья раздельным решением судей
Александр Грозин — Евгений Присмаков — победа Грозина единогласным решением судей
Роман Подругин — Ростислав Быченков — победа Подругина раздельным решением судей
Арсений Смирнов — Алексей Голубовский — победа Смирнова единогласным решением судей.