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Фото: Юэн МакГрегор, Лиам Нисон и Наоми Уоттс на красной дорожке Golden Camera Awards 2018
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Фото: Юэн МакГрегор, Лиам Нисон и Наоми Уоттс на красной дорожке Golden Camera Awards 2018 

Попкорн News 26 февраля 2018
Фото: Попкорн News
Одновременно с Берлинале в Германии прошло еще одно важное для киноиндустрии мероприятие — в Гамбурге состоялась церемония вручения кинонаград Golden Camera Awards 2018, почетными гостями которой стали Юэн МакГрегор, Лиам Нисон и Наоми Уоттс. Наоми Уоттс получила на Golden Camera Awards 2018 премию как «лучшая зарубежная актриса», а Юэн МакГрегор — как «лучший зарубежный актер». Отдельная награда — за вклад в кинематограф и личные достижения в нем — досталась, вполне заслуженно, Лиаму Нисону.
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