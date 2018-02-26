Фото: Юэн МакГрегор, Лиам Нисон и Наоми Уоттс на красной дорожке Golden Camera Awards 2018 

Одновременно с Берлинале в Германии прошло еще одно важное для киноиндустрии мероприятие — в Гамбурге состоялась церемония вручения кинонаград Golden Camera Awards 2018, почетными гостями которой стали Юэн МакГрегор, Лиам Нисон и Наоми Уоттс. Наоми Уоттс получила на Golden Camera Awards 2018 премию как «лучшая зарубежная актриса», а Юэн МакГрегор — как «лучший зарубежный актер». Отдельная награда — за вклад в кинематограф и личные достижения в нем — досталась, вполне заслуженно, Лиаму Нисону.
попкорнnews