Роузи примет участие в шоу Wrestlemania 34

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи подписала контракт на участие в шоу WrestleMania 34, которое состоится 8 апреля 2018 года, сообщает MMAFighting. Церемония подписания контракта прошла на рестлинг-шоу организации Elimination Chamber. Ранее Роузи уже выступала на WrestleMania — 31-м турнире серии, где стала частью сегмента, в котором у неё случился конфликт с руководителем WWE Triple H и его женой, Стефани Макмэн. На этом же конфликте сыграли и во время церемонии подписания соглашения — в какой-то момент Роузи бросила Triple H на стол, а затем получила пощёчину от Макмэн, после чего демонстративно взяла ручку и подписала контракт на участие в шоу Wrestlemania 34.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере»WWE.