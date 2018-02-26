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Роузи примет участие в шоу Wrestlemania 34
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Роузи примет участие в шоу Wrestlemania 34 

Чемпионат.com 26 февраля 2018
Фото: ТАСС
Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи подписала контракт на участие в шоу WrestleMania 34, которое состоится 8 апреля 2018 года, сообщает MMAFighting. Церемония подписания контракта прошла на рестлинг-шоу организации Elimination Chamber. Ранее Роузи уже выступала на WrestleMania — 31-м турнире серии, где стала частью сегмента, в котором у неё случился конфликт с руководителем WWE Triple H и его женой, Стефани Макмэн. На этом же конфликте сыграли и во время церемонии подписания соглашения — в какой-то момент Роузи бросила Triple H на стол, а затем получила пощёчину от Макмэн, после чего демонстративно взяла ручку и подписала контракт на участие в шоу Wrestlemania 34.
Посмотреть видео можно в официальном «твиттере»WWE.
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