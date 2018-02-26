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«Ребята, я сижу с легендами!», — Галустян оказался среди «випов», приглашенных на бои в клетке
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«Ребята, я сижу с легендами!», — Галустян оказался среди «випов», приглашенных на бои в клетке 

Хорошие новости 26 февраля 2018
Фото: Хорошие новости
Звезда КВН и Comedy Михаил Галустян побывал на челябинских боях к клетке, которые прошли 24 февраля в ледовой арене «Трактор». Шоумен сидел в первом ряду недалеко от Майка Тайсона, Кости Цзю и Федора Емельяненко. Их-то он и записал на видео, сообщив, что сидит с легендами спорта. Ролик в Instagram артиста набрал более 620 000 просмотров за сутки.
— Как я обожаю Галустяна за эти приколы. Класс сидеть с такими легендами, — комментируют подписчики.
Напомним, что 24 февраля в ледовой арене «Трактор» состоялся турнир по смешанным единоборствам. В числе почетных гостей состязаний были Майк Тайсон, Костя Цзю, Федор Емельяненко и, собственно, сам Михаил Галустян. Гвоздем программы стал бой спортсмена из Екатеринбурга Ивана Штыркова против поляка Марчина Лазарса. По единогласному решению судей победу в поединке одержал Штырков.
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