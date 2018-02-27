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Чехиркин лишен серебра ЧМ
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Российский боец Чехиркин лишен серебра ЧМ из-за допинга 

ТВ Центр 27 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Российский боец греко-римского стиля Александр Чехиркин лишен серебра ЧМ-2017 в Париже из-за положительной допинг-пробы. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что российский боец греко-римского стиля Александр Чехиркин лишен серебра чемпионата мира 2017 года в Париже из-за положительной допинг-пробы. Об этом сообщает РИА Новости.
"Положительной оказалась проба, взятая на чемпионате мира в Париже. У парня была тяжелейшая травма позвоночника, был травмирован коленный сустав. Он очень серьезно ремонтировался, пару лет по госпиталям, реабилитациям. Где-то в комплексе этих мер по восстановлению то ли не зарегистрировал терапевтическое исключение, то ли еще что-то", — сказал Мамиашвили.
По мнению президента ФСБР, произошедшее станет уроком для Чехиркина. "Парень — золотой, дисциплинированный. Значит, должны были рядом быть люди, которые должны были держать ситуацию на контроле. Значит, все равно недоработали", — добавил Мамиашвили.
Александр Чехиркин завоевал серебро в весовой категории до 75 килограммов на прошедшем в августе во Франции чемпионате мира.
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